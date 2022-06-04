2022/06/04 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن الوطني يعلن احباط "غزوة رمضان" وينشر إعترافات شبكة الانتحاريين

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