أسعار الوقود تصل لأعلى مستوى منذ سنوات في كردستان

2022/06/04 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

واصلت أسعار الوقود ارتفاعها في مدن إقليم كردستان، اليوم السبت، ليصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى 1100 دينار.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "أسعار الوقود وصلت لأعلى مستوياتها منذ سنوات، ما تسبب بزيادة أسعار النقل الخاص والعام، وآثر على حركة المواطنين والأسواق المحلية".

وأضاف أن "المواطنين وسواق المركبات يستعدون لتظاهرات كبرى في السليمانية وحلبجة، بعد تظاهرات شهدتها السليمانية قبل يومين، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، دون وجود الحلول من حكومة الإقليم".

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