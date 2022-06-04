يمكن تصنيف النحل قانوناً على أنه “سمكة”!

2022/06/04 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في قضية غريبة من نوعها، يمكن تصنيف النحل قانونا على أنه سمكة، وفقا لمحكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

جاء هذا القرار، الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن رفعت مجموعات زراعية دعوى على مسؤولي الحياة البرية بالولاية لمحاولتهم إدراج أربعة أنواع من النحل الطنان بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في كاليفورنيا (CESA)، وفق ما نقلت صحيفة “الإنديبيندت”.

هذا ونقض القضاة قرار محكمة أدنى وقرروا إدراج النحل المهدد أو المهدد بالانقراض ضمن فئة CESA للأسماك – حيث يتم تعريف “الأسماك” على أنها تشمل اللافقاريات.

من جانبها، قالت باميلا فليك، وهي من المدافعين عن الحياة البرية وأحد المدعى عليهم المتدخلين في القضية، عبر بيان صحفي: “إنه يوم رائع للنحل الطنان في كاليفورنيا.قرار اليوم يؤكد أن قانون كاليفورنيا للأنواع المهددة بالانقراض ينطبق على جميع الأنواع المحلية المعرضة للخطر في ولايتنا وهو أمر بالغ الأهمية لحماية التنوع البيولوجي الشهير في ولايتنا”، حيث أنه “بموجب قانون CESA ، يمكن أن تكون “الأنواع المهددة بالانقراض” طائرا أو ثدييا أو سمكيا أو برمائيا أو زواحفا أو نباتا، لكن هذا التعريف يمكن أن يستبعد الأنواع المهددة الأخرى، مثل الحشرات.

ومن ناحية أخرى، يعرف قانون الأسماك والألعاب في كاليفورنيا “الأسماك” على أنها تشمل الأسماك البرية والرخويات والقشريات واللافقاريات والبرمائياتـ إذ أن أن هذا القانون يوسع الحدود العامية لـ “الأسماك” – قلة من الناس قد يصفون السلطعون على أنه سمكة، على سبيل المثال، لكن التعريف الموسع يسمح للولاية بحماية، على سبيل المثال، روبيان المياه العذبة في كاليفورنيا، وهو نوع يعيش فقط في كاليفورنيا ومهدد بالتنمية.

وفي هذه القضية الأخيرة، كان على محكمة الولاية أن تقرر ما إذا كان النحل يعد “لافقاريات” بموجب تعريف الدولة “للأسماك”.

تأمل القضاة في الحكم: “تعيش السمكة ، كما يفهم المصطلح بشكل عام في اللغة اليومية ، بالطبع في البيئات المائية”.

ومع ذلك ، فإن تعريف كاليفورنيا “للأسماك” يتضمن على الأقل نوعا واحدا من اللافقاريات البرية – حلزون “Trinity” ذو الشعر الخشن.

وخلص القضاة إلى أن تعريف “الأسماك” هنا لا ينبغي أن يقتصر على الحياة البرية المائية، وأن اللافقاريات البرية مثل النحل يمكن إدراجها بموجب القانون.

وتواجه الحشرات مثل النحل مجموعة متنوعة من التهديدات، من المبيدات الحشرية إلى أزمة المناخ، ووفقا لجمعية “Xerces” غير الربحية، وهي مجموعة حماية من الحشرات ومدعى عليه آخر في القضية، فإن 28% من النحل الطنان في أمريكا الشمالية يواجه الانقراض.

كما أوضحت سارينا جيبسن من جمعية “Xerces” عبر بيانها الصحفي قائلة: “يسمح قرار المحكمة لولاية كاليفورنيا بحماية بعض الملقحات الأكثر تعرضا للخطر، وهي خطوة ستساهم في مرونة النظم البيئية والمزارع المحلية في الولاية”.

المصدر: “الإنديبيندت”

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