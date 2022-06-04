وزارة العدل الأمريكية تُلزم شركة “فيات كرايسلر” بدفع 300 مليون دولار غرامة احتيال

2022/06/04 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق قضائية أمريكية، أن وحدة فيات كرايسلر بأمريكا، أقرت بالذنب في مؤامرة جنائية أمس الجمعة للاحتيال بشأن انبعاثات وقود الديزل تجريه وستدفع زهاء 300 مليون دولار في اتفاق مع الادعاء لإنهاء تحقيق وزارة العدل الذي تجريه منذ سنوات وستدفع الوحدة بمجموعة ستيلانتس المبلغ كعقوبة جنائية ناجمة عن التهرب من متطلبات الانبعاثات لأكثر من 100 ألف شاحنة رام الخفيفة وسيارات جيب الرياضية المتعددة الاستخدامات وتشمل السيارات طرازات من 2014 إلى 2016 .

وقال مساعد المدعي العام كينيث بولايت : «انخرطت وحدة فيات كرايسلر في مخطط على مدى سنوات لتضليل الجهات التنظيمية والعملاء وستحاسب الشركات التي تسعى لتقديم الأرباح على الإفصاح والمصارحة والحوكمة الرشيدة ومعالجة الأمور في الوقت المناسب» وحددت المحكمة 18 يوليو لإصدار الحكم وتشمل التسوية عقوبة قدرها 203.6 مليون دولار وغرامة 96.1 مليون دولار وستخضع الوحدة للمراقبة ثلاث سنوات لإجراء وإعداد ما لا يقل عن مراجعتين وتقريرين للمتابعة حول مدى امتثالها لقانون الهواء النظيف وإجراءات الفحص والاختبار.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت : إن الوحدة الأمريكية في فيات كرايسلر عمدت إلى وضع برمجيات تهدف إلى تجنب التدقيق التنظيمي ومساعدة المركبات التي تعمل بالديزل بشكل احتيالي على تلبية معايير الانبعاثات المطلوبة والشركة تلاعبت عن قصد في أنظمة التحكم في الانبعاثات لإنتاج انبعاثات أقل أثناء إجراء الاختبارات الاتحادية ويمثل الإقرار بالذنب الإجراء المهم والأخير والذي من المتوقع أن يتخذه المسؤولون الأمريكيون ضد وحدة فيات كرايسلر الأمريكية في قضية التلاعب بالانبعاثات.

يأتي ذلك فيما أكدت شركة ستيلانتيس الجمعة، أن الشركة دفعت 266 مليون يورو (301 مليون دولار) فيما يتعلق بهذه المسألة وأعلنت ذلك خلال إفصاحاتها المالية لعام 2021، وقد اندمجت مجموعة فيات كرايسلر مع شركة بيجو الفرنسية في عام 2021 لتشكلا الكيان العملاق ستيلانتيس، وهي كلمة لاتينية تعني «بريق النجوم».وفي نفس القضية وجهت السلطات القضائية لائحة اتهام لثلاثة موظفين في الوحدة بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قانون الهواء النظيف وينتظرون المحاكمة، وتأتي صفقة الإقرار بالذنب بعد خمس سنوات من اعتراف شركة فولكس فاجن بالذنب في تهم جنائية لحل أزمة الانبعاثات الخاصة بها والتي أثرت في ما يقرب من 600 ألف سيارة في فضيحة أصبحت تعرف باسم «ديزل جيت».

(رويترز)

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