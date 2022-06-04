بينهم عراقي.. أفضل 10 هدافين في تأريخ كرة القدم

2022/06/04 | 18:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على المستوى الدولي عبر التأريخ، برصيد 111 هدفاً أحرزها خلال 180 مباراة خاضها حتى الآن مع منتخب البرتغال.

ويدخل لاعبان عربيان بينهم عراقي، قائمة أفضل 10 هدافين في تأريخ كرة القدم حتى الآن، وهما أسطورة الكرة العراقية المعتزل ورئيس اتحاد الكرة الأسبق “حسين سعيد” برصيد 78 هدفاً في 137 مباراة، والمهاجم الحالي للمنتخب الإماراتي علي مبخوت برصيد 76 هدفاً في 92 مباراة حتى الآن.

وفيما يلي قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف على مستوى منتخبات العالم لكرة القدم للرجال وفق مانشرته مواقع رياضية:

رونالدو (البرتغال) سجل 111 هدفا في 180 مباراة.

علي دائي (إيران) 109 في 149 مباراة.

كختار داهاري (ماليزيا) 89 في 142 مباراة.

فيرينتس بوشكاش (هنغاريا) 84 في 85 مباراة.

جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 في 111 مباراة.

حسين سعيد (العراق) 78 في 137 مباراة.

بيليه (البرازيل) 77 في 92 مباراة.

علي مبخوت (الإمارات) 76 في 92 مباراة.

ليونيل ميسي (الأرجنتين) 76 في 151 مباراة.

ساندور كوتشيس (هنغاريا) 75 في 68 مباراة.

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