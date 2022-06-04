خامنئي بعد استيلاء إيران على ناقلتي نفط اليونان:

2022/06/04 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن احتجاز بلاده ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج "ليست سرقة"، في غضون أزمة بين طهران وأثينا، التي صادرت ناقلة نفط إيرانية بطلب أمريكي.

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