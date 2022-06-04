الكشف عن ممارسات “ديكتاتورية” ضد الشخصيات المعارضة للحلبوسي

2022/06/04 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو تحالف الفتح في محافظة الانبار محمود الحياني، اليوم السبت، تغريدة سطام أبو ريشة عن تدخل السفارة البريطانية في الملف العراقي ودعمها لبعض الشخصيات السياسية دليل واضح عن علاقات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الخارجية ، فيما أكد أن بعض الأطراف السياسية في الانبار تمارس سياسات ديكتاتورية بحق الشخصيات الوطنية الواقفة ضد […]

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