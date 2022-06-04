ضمن منافسات الجولة الثانية.. التعادل يحسم مواجهة الأولمبي العراقي وأستراليا

2022/06/04 | 18:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الأولمبي العراقي وأستراليا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في أوزبكستان.

افتتح المنتخب الأسترالي التسجيل عن طريق ألو كول بالدقيقة (45+2)، وتمكن حسن عبد الكريم من معادلة النتيجة للعراق في الدقيقة (56).

وبهذا التعادل رفع الأولمبي العراقي رصيده إلى نقطتين بالمركز الثاني مؤقتا، فيما ظل المنتخب الأسترالي في المركز الأول برصيد 4 نقاط.

بدأ المنتخب الأسترالي المباراة بطريقة هجومية ونجح من تهديد المرمى العراقي عبر تصويبة لكوسيني يانجي ارتدت من القائم الأيمن.

واستمر الضغط الأسترالي بشكل مكثف، وتعرض يانجي للطرد بعد تدخله القوي ضد مؤمل عبد الرضا، واستعان الحكم بالفار لإشهار البطاقة الحمراء.

وسنحت فرص عدّة للفريق العراقي عن طريق مؤمل عبد الرضا ووكاع رمضان وحسن عبد الكريم، فيما أهدر الجناح منتظر عبد الأمير أخطر المحاولات العراقية.

وتمكن ألو كول من تسجيل هدف السبق بعد استغلاله لتمريرة عرضية ليضع كرته بالكعب في شباك حسن أحمد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا (1-صفر).

وأجرى التشيكي ميروسلاف سوكوب، أولى تغيراته بالزج بصانع الألعاب هيران أحمد لتنشيط المنطقة الامامية، وضغط المنتخب العراقي لمعادلة النتيجة.

وتعادل المنتخب العراقي من خلال الموهوب حسن عبد الكريم، الذي أدرك التعادل بعد جملة تكتيكية رائعة وبصناعة من البديل هيران أحمد.

وبعدها عاود التسديد حسن عبد الكريم إلا أن كرته تصدى لها ببراعة الحارس، ثم أهدر منتظر عبد الأمير فرصة جديدة حين علت كرته المرمى.

ورد دفاع أستراليا تصويبة حسن عبد الكريم، وسدد منتظر محمد لكن الحارس أنقذها، ثم أضاع وكاع رمضان أخطر الفرص في الرمق الأخير من المباراة.

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