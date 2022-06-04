2022/06/04 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتصب 5 ايزيديات وشارك بـ”غزوة سنجار”.. الحشد الشعبي يطيح بداعشي بارز في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/04 | 18:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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