اغتصب ايزيديات وشارك بـ'غزوة سنجار'.. الإطاحة بداعشي بارز في كركوك

2022/06/04 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك، فيما أشارت إلى أنه شارك في ارتكاب جريمة اغتصاب بحق نساء ايزيديات، بالإضافة إلى مشاركته بما تعرف بـ"غزوة سنجار".

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية، تمكنت من القاء القبض على عنصر بارز في فلول داعش الإرهابي في محافظة كركوك، ينتمي لما يسمى بولاية نينوى / قاطع سنجار".

وكان الإرهابي، وفق البيان، "يشغل منصب مسؤول الاسناد لتنظيم داعش الارهابي فيما يسمى بولاية نينوى قاطع سنجار وقد نفذ عدة جرائم شنيعة ابرزها اغتصاب 5 مواطنات ايزيديات بعد أن قُدِمن كهدايا له، حيث كانت أحداهن لا يزيد عمرها عن 16 عاماً، فيما اقدم على قتل أزواج بقية النساء وأطفالهن بطريقة وحشية، كما شارك الإرهابي المجرم بعدة غزوات من ابرزها ( غزوة سنجار)".وأضافت، أنه "جاء هذا الاعتقال بعد المجهود الكبير والخطوات الحثيثة والعمل الامني الاستخباري الذي قامت به المديرية العامة للأمن و الانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي".

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