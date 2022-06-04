العراق.. مطالبات باستبدال الأمن الغذائي بالموازنة لمنع شبهات الفساد- عاجل

2022/06/04 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةدعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، السبت، القوى السياسية الى تمرير موازنة 2022 بدلاً من اقرار قانون الامن الغذائي، مبينا ان القانون الأخير يحوم حوله شبهات فساد وخلاف سياسي. وقال رشيد في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه" بدلا من البحث عن قانون تثار خلافات سياسية وشبهات فساد حوله مثل الأمن الغذائي فأن قانون الموازنة هو التشريع المالي الرسمي للدولة".وأضاف أن "الحكومة الحالية والبرلمان باستطاعتهم تشريع قانون الموازنة، في ظل عدم وجود رؤية لتشكيل الحكومة سريعا وتهديد الأمن الغذائي". وأشار الى ان "الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية سياسية واضحة تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية لذلك فان إقرار الموازنة سيكون الحل الأمثل".وتتوسع دائر الخلاف السياسي حول أحقية مجلس النواب في اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي من عدمه سيما بعد رفض الاتحادية إرسال القوانين من الحكومة بعد تحولها الى تصريف اعمال.

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