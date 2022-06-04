البيئة: 1.2 كيلو غرام معدل النفايات البلدية يومياً للشخص الواحد في العراق

2022/06/04 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة البيئة، السبت، إرسال مسودة القانون الجديد لإدارة النفايات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما حددت المعدل اليومي للنفايات البلدية للشخص الواحد في العراق.

وقال مدير الدائرة الفنية في وزارة البيئة عيسى الفياض في تصريح صحفي، إنه "تم إعداد مسودة قانون جديد بشأن ملف إدارة النفايات في العراق، بحسب توجيهات رئاسة الوزراء وبموجب لجنة تألفت من وزارة البيئة، ومكتب رئيس الوزراء/ هيئة المستشارين، وأمانة بغداد، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات، والهيئة الوطنية للاستثمار".

وأضاف الفياض، "حيث شكلت لجنة فرعية عليا لإدارة النفايات في العراق، برئاسة أمانة بغداد وبموجب الأمر الديواني رقم 7 لسنة 2022، وأرسلت مسودة القانون قبل أسبوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "القانون الجديد ركز على وضع أسس جديدة علمية لملف النفايات في العراق، ودعم الاستثمار واستخدام النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية وبما يتوافق مع التزامات العراق الدولية تجاه ملف التغيرات المناخية واتفاقية باريس وبما يضمن إعادة التدوير والإدارة الرشيدة لملف النفايات في العراق".

وأشار إلى أن "معدل النفايات البلدية للشخص الواحد في العراق تبلغ حوالي 1.2 كيلوغرام يومياً، إذ أن العاصمة بغداد والتي يسكنها حوالي 8 ملايين نسمة، تنتج من 8-10 آلاف طن يومياً من النفايات البلدية".

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