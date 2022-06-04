مدافع توتنهام “إيمرسون رويال” يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح

2022/06/04 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض البرازيلي إيمرسون رويال مدافع توتنهام الإنجليزي لمحاولة سرقة تحت تهديد السلاح، عندما كان في حفل في ملهى

ليلي بمدينة ساو باولو البرازيلية مسقط رأسه.

ووجد رويال (23 عاماً) نفسه وسط تبادل إطلاق النار بين شرطي، خارج أوقات العمل، والشخص المسلح الذي حاول سرقة رويال في الحادثة التي جرت في الساعة الثالثة فجراً، وقال شهود إنهم سمعوا صوت 29 عياراً نارياً في المكان، لكن المدافع لم يتعرض لأذى وأصيب السارق برصاصة في ظهره نقل على إثرها للمستشفى.

وتقدم رويال مع والده ووكيل أعماله بإفادة للشرطة وعلق والده: «كنا نحتفل مع العائلة والأصدقاء وحدث الأمر عندما كنا في طريقنا للخارج، مشهد مرعب فعلاً ولا أتمناه لأي شخص.



الشرطي رافق رويال للسيارة وعندما رأى المجرم يهدد إيمرسون بالسلاح أخرج سلاحه وتبادل النيران معه.



كان برفقة السارق 5 أو 6 أشخاص تطايروا يميناً ويساراً لأنهم لم يكونوا يعرفون مصدر النيران».

وانتقل رويال من برشلونة إلى توتنهام الصيف الماضي مقابل 25.8 مليون استرليني ولعب 41 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي ضمنت للفريق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكنه رغم 7 مشاركات دولية ليس ضمن منتخب البرازيل في مونديال قطر، وقال المدافع الشهر الماضي: «أتمنى اللعب في نهائيات كأس العالم، هذا أكبر طموحاتي ولا أخفي ذلك، إنه حلم الطفولة».

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