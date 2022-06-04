إغتصب 5 ايزيديات وشارك بغزوة سنجار.. القبض داعشي بارز في كركوك

2022/06/04 | 18:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الإرهابي المجرم بعدة غزوات.

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