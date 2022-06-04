هل خان بيكيه شاكيرا مع والدة زميله في برشلونة؟

2022/06/04 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تردد خلال الأيام الماضية، أن السيدة التي كان يواعدها، جيرارد بيكيه، الرفيق السابق، للمغنية الكولومبية، شاكيرا، هي والدة لاعب برشلونة جافي، البالغ 17 عامًا.

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