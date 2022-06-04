اغتصب 5 ايزيديات وشارك بغزوة سنجار.. الإطاحة بداعشي بارز في كركوك

2022/06/04 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط

في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت،

انها و بالتعاون مع القوات الأمنية،

تمكنت من القاء القبض على عنصر بارز في

تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان، ت

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