صدامات في تونس بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستوري

2022/06/04 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت صدامات، في تونس، السبت، بين الشرطة ونحو مئة متظاهر احتجوا في العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس، قيس سعيّد، تنظيمه في يوليو المقبل، بعد عام من إجراءاته التي تعتبرها المعارضة "انقلابا".

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