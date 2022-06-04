بيان من حكومة نينوى بشأن شح المياه في أيسر الموصل

2022/06/04 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هام الناطق باسم المحافظة د.رعد العباسي : استنادا الى توجيهات محافظ نينوى نجم الجبوري ومن اجل معالجة موضوع انخفاض منسوب الماء بالقرب من مضخات مشروع ماء الايسر الجديد (القبة) بسبب انخفاض منسوب نهر دجلة، شرعت كوادر الملاكات الهندسية والفنية في مديرية ماء نينوى وبتمويل من محافظة نينوى بانشاء اللسان الصخري لتوجيه المياه باتجاه مضخات […]

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