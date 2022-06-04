إحداهنّ لا يزيد عمرها على الـ16 عاما.. القبض على عنصر بارز بتنظيم داعش إغتصب 5 إيزيديات وشارك بغزواة عدّة

2022/06/04 | 19:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفادت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، أنها وبالتعاون مع القوات الأمنية، تمكّنت من القاء القبض على عنصر بارز في تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان، تلقته خبر برس (واخ) جاء فيه “بعد التعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظة كركوك استحصال الموافقات القانونية من القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي، حيث تم إلقاء القبض على عنصر إرهابي بارز ينتمي لفلول “داعش” الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع سنجار.

وأضاف البيان أن “الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الإسناد لتنظيم “داعش” الإرهابي فيما يسمى بـ”ولاية نينوى” قاطع سنجار، وقد نفذ جرائم عدّة شنيعة أبرزها اغتصاب 5 مواطنات إيزيديات، بعد أن قُدِمن كهدايا له، حيث كانت أحداهن لا يزيد عمرها على الـ 16 عاماً، فيما أقدم على قتل أزواج بقية النساء وأطفالهن بطريقة وحشية.



كما شارك الإرهابي المجرم بغزوات عدّة أبرزها غزوة سنجار، وفقا للبيان.

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