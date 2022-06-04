رغم جرائم الحرب في اليمن.. الدعم العسكري الامريكي للتحالف السعودي لازال مستمرا

2022/06/04 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع جست سيكيورتي الامريكي المتخصص بحقوق الانسان ان تحقيقًا مشتركًا يكشف عن تفاصيل جديدة حول مدى وطبيعة الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن باستخدام بيانات جديدة يوضح بالتفصيل كيف استمر دعم الولايات المتحدة للقوات الجوية لأعضاء التحالف السعودي ، على الرغم من الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان […]

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