2022/06/04 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت القوات الأمنية في كركوك، اليوم السبت، من الإطاحة بـ38 مطلوبا وتدمير أوكار لـ”داعش”، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة.وقال قائد عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك الفريق الركن علي الفريجي، في بيان ورد لايرث نيوز، أن “قطعات العمليات المشتركة في كركرك تنفذ عمليات تعرضية ضد الارهاب وتتمكن من مايلي […]

ظهرت المقالة بينهم 38 بالإرهاب..



الإطاحة بـ93 متهما وتدمير أوكار لـ”داعش” في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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