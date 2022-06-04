النائب الثاني لرئيس البرلمان يصدر موقفاً إزاء قانون الدعم الطارئ: نرفض تمريره!

2022/06/04 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.شاخەوان عبدالله : لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد… في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسيادته اليوم السبت 4 حزيران 2022، أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله […]

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