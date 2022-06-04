2022/06/04 | 19:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل صاروخ "بلو أوريجين" الذي صنعه جيف بيزوس، مجموعته الخامسة من الركاب إلى حافة الفضاء، بما في ذلك أول امرأة مكسيكية المولد تقوم بهذه الرحلة.

أقلع الصاروخ دون المداري الذي يبلغ ارتفاعه 60 قدمًا من منشآت بلو أوريجين في غرب تكساس في الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت الشرقي، محملًا بمجموعة من ستة أشخاص إلى أكثر من 62 ميلًا فوق سطح الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. "بلو أوريجين" ترسل شابة من أصل مكسيكي إلى الفضاء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. "بلو أوريجين" ترسل شابة من أصل مكسيكي إلى الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).