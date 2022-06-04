2022/06/04 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم السبت، رفضه تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، مشددا على ضرورة “غلق الأبواب أمام الفساد”.وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبدالله، تلقت ايرث نيوز، نسخة منه، أشار نائب رئيس مجلس النواب إلى “وجود ملاحظات في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي […]

ظهرت المقالة شاخوان عبدلله يصدر موقفاً إزاء قانون الدعم الطارئ بصيغته الأخيرة: نرفض تمريره! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاخوان عبدلله يصدر موقفاً إزاء قانون الدعم الطارئ بصيغته الأخيرة: نرفض تمريره!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاخوان عبدلله يصدر موقفاً إزاء قانون الدعم الطارئ بصيغته الأخيرة: نرفض تمريره!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).