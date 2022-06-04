ماء صلاح الدين تعلن إحالة 30 مشروعاً للتنفيذ

2022/06/04 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأعلن مدير دائرة الماء في محافظة صلاح الدين علي فاضل، اليوم السبت، إحالة 30 مشروع ماء للتنفيذ ضمن خطة تنمية الأقاليم لهذا العام، فيما أكد أن من بينها مشروع ماء قضاء مكحول الذي يعاني من شح مياه الشرب منذ 5 سنوات.وقال فاضل في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن خطة تنمية الاقاليم لهذه السنة تتضمن تجهيز ونصب محطة تحلية المياه (Ro) سعة 10 م3/س عدد 6 في مناطق الدور وتكريت وسامراء وتجهيز ونصب مجمعات ماء سعة (500م3/س) عدد 2 في حي الديوم/ تكريت و ناحية مكحول/ بيجي، وتجهيز ونصب مجمعات ماء سعة (200م3/س) عدد 7 في بلد والشرقاط وتكريت والعلم".وأضاف، أن "المشاريع تضم كذلك نصب 3 مجمعات ماء بسعة (50م3/ س) في مناطق الاسحاقي والشرقاط وناحية المعتصم/ سامراء".وأشار فاضل إلى "تأهيل مشاريع ومجمعات مائية مختلفة السعات في مناطق سامراء والشرقاط والدجيل، وحفر ابار ارتوازية بناحية امرلي/ الطوز، فضلا عن مد 6 خطوط ناقلة وشبكات فرعية لانابيب الماء في قضائي الشرقاط وسامراء وناحية دجلة والدجيل والاسحاقي ويثرب"، منوها بأن "عدد المشاريع المحالة للتنفيذ بلغ 30 مشروعا، بينها مشروع ماء ناحية مكحول".

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