انخفاض منسوب دجلة في أيسر الموصل (صور)

2022/06/04 | 20:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت كوادر الملاكات الهندسية والفنية في مديرية ماء نينوى .

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