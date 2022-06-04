2022/06/04 | 20:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفر مئات الأشخاص من مدينة سلوفيانسك في شرقي أوكرانيا، مع تعزيز وحدات القوات الروسية تقدمها نحوها ضمن استعدادها لاستئناف الهجوم، حسبا قال الجيش الأوكراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يعد سقوط مدينة سلوفيانسك في شرقي أوكرانيا هدفًا مهمًا لروسيا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يعد سقوط مدينة سلوفيانسك في شرقي أوكرانيا هدفًا مهمًا لروسيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).