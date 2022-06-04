اعتقال مخمور في بغداد اعتدى على عائلته بالآت جارحة 

2022/06/04 | 20:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت نجدة بغداد، اليوم السبت، على مخمور اعتدى على عائلته بالآت جارحة.وذكرت مديرية النجدة في بيان ورد لايرث نيوز، أن “دوريات قاطع نجدة الصمود ألقت القبض على شخص مخمور اعتدى بالآت جارحة على والده واخوته”.وأضاف، أن “عملية القبض تمت بعد ان استنجدت عائلة المخمور بطاقم دورية النجدة التي كانت تتجول […]

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