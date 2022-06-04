ايلون ماسك يخسر 17 مليار دولار خلال يوم واحد

2022/06/04 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

خسر رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" 16.9 مليار دولار بعد تسريب قرار تقليص عدد موظفي "تسلا"، حسب مجلة "فوربس".

ووفقا للمجلة، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 9.2٪ في اليوم، بعد تسريب نبأ تقليص عدد الموظفين في "تسلا" بنسبة 10٪ .

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