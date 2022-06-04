الماركسية وعلاقة التحديد - عذري مازغ

2022/06/04 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ حسب الماركسية، وهنا لن أعتمد نصا مقدسا لماركس وأضع إحالته تحته في الهامش كما يفعل المتمرسون في التأليف: في المجتمع الرأسامالي هناك من جهة مالكين للمال ولوسائل الإنتاج وهناك عمال لا يملكون إلا قوة عملهم الفنية أو الجسدية .يتحدد العامل اوما يسمى البروليتاري وفق موقعه في هذه العلاقة الرأسمالية بانتمائه إلى من يمتلكون فقط قوة عملهم، بعد هذا التحديد تبقى الأمور الأخرى الاجتهادية ترف في التفكير وهي ......





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