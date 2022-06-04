تونس: تظاهرة للمعارضة ضد هيئة الانتخابات.. والقضاة يعلنون الإضراب

2022/06/04 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عشرات من أنصار المعارضة قرب هيئة الانتخابات في العاصمة التونسية، السبت، اعتراضًا على سعي الرئيس قيس سعيد وضع دستور جديد للبلاد.

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