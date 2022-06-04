انتقاد نيابي لتصرفات الثلاثي.. متعالي في حواره مع الآخرين

2022/06/04 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انتقد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رفيق هاشم، اليوم السبت، تصرفات وتعامل التحالف الثلاثي خلال حواراته مع بقية القوى السياسية خلال المرحلة الحالية والتي تسبق تشكيل الحكومة المقبلة بعد مرور اشهر على اجراء الانتخابات المبكرة.وقال هاشم في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي يتعامل وفق نظام دكتاتوري احادي مفصل على مقاساته من […]

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