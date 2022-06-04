المالية النيابية تحسم الجدل حول المبلغ المرصود لقانون “الدعم الطارئ”

2022/06/04 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، تجاوز المبلغ المرصود لقانون “الدعم الطارئ”، الـ 25 تريليون دينار، كما تتحدث بعض الأنباء، فيما اكدت أنها بصدد عقد اجتما يوم غد الاحد لوضع اللمسات الأخيرة للمقترح.وذكرت اللجنة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنها “سوف تعقد يوم غد الاحد اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ […]

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