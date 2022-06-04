خاص لإيرث نيوز| مركز متخصص يؤشر تراجعاً اقتصادياً في كربلاء.. ماذا عن الحلول؟

2022/06/04 | 21:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية اليوم السبت، حاجة محافظة كربلاء إلى مشروع وطني، ينهض باقتصادها الذي تضرر خلال الآونة الأخيرة، لا سيما وأن المدينة تشكل مكانة إقليمية مهمة.وقال رئيس المركز ماجد الخياط في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “محافظة كربلاء تمتلك ثقلا اقتصاديا بالنسبة للمنطقة الاقليمية بشكل عام وللعراق بشكل خاص […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| مركز متخصص يؤشر تراجعاً اقتصادياً في كربلاء..



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