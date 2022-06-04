"فساد في قضاء كردستان".. سروة عبد الواحد تنتقده بشدة وتؤكد: حزبي وبارزاني يعين اعضاءه

2022/06/04 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

ردت النائبة عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، السبت، على بيان مجلس القضاء في كردستان، متهمة المجلس بالخضوع لحكومة الاحزاب الكردية.

وقال عبد الواحد في تغريدة على "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم) انه "ردا على القضاء في الاقليم ان المحكمة الاتحادية بزينها وشينها أنتم من صوَّتم عليها، وانتخبها مجلس النواب في الدورة السابقة بثلثي أعضائه لكن المحاكم والسلطة القضائية في الإقليم حزبية وغير دستورية".

واضاف انه "يتم تعيين أعضائها من قبل الحزب،وانتهى عمرهم الوظيفي ولا يحيلونهم على التقاعد".

وكان مجلس قضاء إقليم كردستان، اليوم السبت، قد اكد ان المحكمة الاتحادية لا تمتلك صلاحية إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز الصادر في 2007.

وأضاف مجلس قضاء الإقليم في بيان أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان يظل ساري المفعول.

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