العثور على جثتين في

2022/06/04 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الجزائرية، السبت، العثور على جثتي شابين في "أحد أجزاء طائرة" في مطار العاصمة الدولي.

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