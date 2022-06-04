الزراعة تتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية

2022/06/04 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، 3 أسباب للارتفاع الأخير بأسعار الأسماك في السوق المحلية، وفيما أكدت التحرك بمستويين لتقليلها أوضحت سبب النفوق الأخير في المصب العام.

وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم للعراقية الإخبارية إن "ما يحدث من حالات نفوق أسماك لا يرقى لمستوى التأثير على الثروة السمكية في العراق وهناك حالات ظهرت في المصب العام بين محافظتي الديوانية وواسط استخدمت فيها مواد سامة ما أدى لنفوق كميات من الأسماك".

وأضاف، أن "وزارة الزراعة قامت إثر ذلك بالتواصل مع وزارة الموارد وتم إغلاق بوابات المصب العام المؤدية لهور الدلمج لتحييد التسمم الذي حصل وهناك تنسيق عال بين الجهات ذات العلاقة لملاحقة من يتعمدون تسميم الأنهار للتأثير على الثروة السمكية".

وعن الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الأسماك أوضح هاشم، أن "انحسار الثروة السمكية جاء نتيجة لتراجع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات والجفاف في المنطقة وإقبال الناس على الأسماك لوجود تخوف من الحمى النزفية رغم وجود تطمينات من وزارة الصحة".

وأكد أن "السبب الثالث والرئيس هو تلاعب ضعاف النفوس بالأسعار وتحركنا بمستويين الأول عبر التنسيق مع الجهات الرقابية والحكومية للحد من ارتفاع الأسعار وأيضاً فتح استيراد الأسماك لتقليل أسعارها في السوق المحلية".

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