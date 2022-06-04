توب 5: ما قاله بايدن عن لقاء محمد بن سلمان.. واشتداد القتال حول سلوفيانسك

2022/06/04 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من التفاعل مع ما قاله الرئيس الأمريكي عن لقاء محمد بن سلمان ودفاعه عن وصف المملكة بـ"المنبوذة"، ودفاع خامنئي عن استيلاء إيران على ناقلتي نفط اليونان، مرورًا باشتداد القتال حول مدينة سلوفيانسك في شرقي أوكرانيا، وانفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه رسميًا، وصولا إلى الانتشار الصامت لجدري القردة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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