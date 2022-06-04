2022/06/04 | 21:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة : : تعلن عن وصول الباخرة المحملة ( 43000 ) الف طن من الرز المستورد لحساب السلة الغذائية .بغداد- اعلام التجارة أعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة ( MV ANEMOS) الى منطقة الادلاء والمحملة ب( 43000 ) الف طن من مادة الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية”الرابعة.وقالت الوزارة في بيان لها نقلا عن […]

ظهرت المقالة رسمياً..



وصول 43 ألف طن من الرز لحساب السلة الغذائية أولاً على ايرث نيوز.

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