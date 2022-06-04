توضيح نيابي بشأن المبلغ المرصود للأمن الغذائي وموقف المحاضرين

2022/06/04 | 21:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية.

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