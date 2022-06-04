بنزيما يواجه عقوبة السجن  

2022/06/04 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قرر الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عدم الاستئناف ضد العقوبة الصادرة بحقه، بعد إدانته بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في المنتخب الفرنسي بـ”فيديو جنسي”.وأصدر القضاء الفرنسي قرارا في أكتوبر 2021، يقضي بسجن بنزيما لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغا ماليا قدره 75 ألف يورو، فضلا عن […]

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