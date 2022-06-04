“قتال شوارع” في سيفيرودونيتسك وروسيا “تلقي بكل ثقلها” في المعركة

2022/06/04 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعمدة دخان خلال معارك في مدينة سيفيردونتسك شرق أوكرانيا بتايخ 2 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب أريس ميسينيس كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أكدت كييف أن روسيا “تلقي بكل ثقلها” في مدينة سيفيرودونيتسك التي تشهد “قتال شوارع”، بينما أعلنت موسكو بدء انسحاب وحدات أوكرانية من المدينة المهمّة في شرق أوكرانيا.بعد […]

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