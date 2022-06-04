2022/06/04 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

أكد المتحدث باسم مديرية مرور أربيل فاضي حاجي، اليوم السبت، أن تبديل لوحات السيارات على الأرقام الجديدة مفتوح وبشكل طبيعي.

وقال حاجي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "إجراءات استبدال رقم السيارة سهلة جدا وتم تمديد الدوام حتى الليل للقضاء على الزخم الموجود".

وأضاف أنه "بإمكان جميع المواطنين مراجعة مديرية المرور ولايوجد حجز مسبق، بشرط أن تكون السيارة ليس غرامات أو مخالفات، لأن ذلك يؤخر من الإجراءات حتى يتم دفع الغرامات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح لمرور أربيل بشأن تبديل اللوحات الجديدة للسيارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح لمرور أربيل بشأن تبديل اللوحات الجديدة للسيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).