2022/06/04 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..نقابة المحامين توجه كتاباً لوزارة التعليم بخصوص كليات القانون الأهلية

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