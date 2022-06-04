2022/06/04 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم السبت، بأنه سيتم استضافة وزير التربية تحت قبة البرلمان يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "يوم غد الأحد ستستضيف لجنة التربية النيابية بحضور رئاسة مجلس النواب وزير التربية والكادر المتقدم للوزارة".

وبين أن "ذلك لمناقشة قضية تسريب أسئلة الامتحانات وكيفية وضع آليات جديدة لمنع تسرب الأسئلة خصوصا مع اقتراب موعد امتحانات السادس اعدادي وقرب إستئناف امتحانات الثالث المتوسط".

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