اللجنة النيابية: لا صحة لأنباء المبلغ المرصود لمقترح قانون الأمن الغذائي يتجاوز الـ25 ترليون دينار

2022/06/04 | 21:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن تفاصيل تخص مقترح قانون “الأمن الغذائي”، مؤكدة أن المقترح سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة.

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي، في بيان تلقته خبر برس (واخ)، “تعقد اللجنة المالية يوم غدٍ الأحد اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه”.

وأضاف أن “مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، وشراء الغاز المستورد والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في أيام فصل الصيف اللاهب”.

ولفت الكعبي الى “تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الأقاليم لمحافظاتنا العزيزة، ومبالغ البترو دولار والتخصيصات الكاملة لإنهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء واصحاب الشهادات وتخصيصات مالية لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل”، منوهاً أنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت بأن المبلغ المرصود لمقترح القانون يتجاوز ال ٢٥ تريليون دينار“.

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