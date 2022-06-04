بحضور رئاسة مجلس النواب.. التربية النيابية تضيّف وزير التربية غدٍ الأحد

2022/06/04 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

تضيّف لجنة التربية النيابية، يوم غدٍ الأحد، وزير التربية والملاك المتقدم في الوزارة، لمناقشة قضية تسريب أسئلة الامتحانات.

وعلمت خبر برس (واخ)، من مصدر برلماني، أن “يوم غدٍ الأحد ستضيّف لجنة التربية النيابية، بحضور رئاسة مجلس النواب ووزير التربية والملاك المتقدم للوزارة، لمناقشة قضية تسريب أسئلة الإمتحانات، وكيفية وضع آليات جديدة لمنع تسريبها، خصوصا مع اقتراب موعد امتحانات السادس الإعدادي، وقرب إستئناف امتحانات الثالث المتوسط”.

وقررت وزارة التربية، يوم الخميس الماضي، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر، بعد ثبوت تسريب أسئلة مادة الرياضيات.

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