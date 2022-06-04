رسو باخرة تحمل 43 الف طن  من الرز لصالح السلة الغذئية في ام قصر

2022/06/04 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة عن وصول باخرة محملة بـ 43 الف طن من مادة الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية"الرابعة في ميناء ام قصر.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فريقا فنيا رقابيا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية بشركة الغذائية ودائرة الرقابة التجارية قاموا بسحب نماذج الرز من على ظهر الباخرة بغية القيام بفحصه فحصأ اوليا ومن ثم ارسال هذه النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية مركز الشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".

مبينا ان"نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها لحساب السلة الغذائية هي من نوعيات الرز الابيض ذات الحبة الطويلة والمصنف من اجود الانواع العالمية".

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