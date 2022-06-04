2022/06/04 | 22:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة رعاية الطفولة تصدر توضيحا بشأن تعنيف طفل من قبل والده في الكرخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/04 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة رعاية الطفولة تصدر توضيحا بشأن تعنيف طفل من قبل والده في الكرخ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة رعاية الطفولة تصدر توضيحا بشأن تعنيف طفل من قبل والده في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).