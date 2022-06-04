2022/06/04 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "قدم المشورة" لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بشأن مستقبله، قبل أن رفض الأخير عرضا ضخما من ريال مدريد للعب في الدوري الإسباني الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. ماكرون يتحدث عن دوره في قضية مبابي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. ماكرون يتحدث عن دوره في قضية مبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).